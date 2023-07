Barbara Palvin und Schwester planten Hochzeit ohne Dylan!

Dylan Sprouse (30) musste sich um nichts kümmern. Erst im Juni wurde offiziell bestätigt, dass der Schauspieler sich mit dem Model Barbara Palvin (29) verlobt hatte. Etwa einen Monat später folgte dann schon die Hochzeit. Die beiden gaben sich ganz romantisch in Barbaras Heimat Ungarn das Jawort. Und bei der Planung konnte der Bräutigam sich entspannt zurücklehnen: Barbara und ihre Schwester organisierten die Feier allein.

"Meine einzige Aufgabe war es, aufzutauchen und den richtigen Namen zu sagen", schmunzelt Dylan im Interview mit Vogue. Die Planung habe seine Frau zusammen mit ihrer Schwester Anita in die Hand genommen, einen Weddingplaner habe es nicht gegeben, erinnert sich der "Hotel Zack & Cody"-Star. "Wir waren so aufgeregt! [...] Bevor wir zum Altar schritten, waren wir nervös, aber sobald wir uns sahen, fingen wir an zu lachen, und das beruhigte unsere Nerven", schildert der 30-Jährige seinen ganz besonderen Tag.

Wie romantisch die von Hand geplante Hochzeit war, zeigen die exklusiven Bilder, die das Magazin veröffentlichte. Während Dylan ganz klassisch im schwarzen Smoking zum Altar schritt, strahlte seine Barbara in einem schlichten Brautkleid im Retro-Look. Die seidige weiße Robe kombinierte sie mit offenen Haaren und einem bodenlangen Schleier. Ja sagten die beiden bei einer kirchlichen Zeremonie im Kreise der Familie.

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im September 2022

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Hennessy X.O x Kim Jones VIP-Party in New York City, April 2023

