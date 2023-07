Bauchfrei: Serena Williams zeigt XL-Babykugel in Tanzvideo

Serena Williams' (41) Familie wächst schon in ein paar Monaten um ein weiteres Mitglied! Die US-amerikanische Tennisspielerin und ihr Mann Alexis Ohanian (40) erwarten nach Töchterchen Olympia weiteren Nachwuchs. Bislang macht das Paar aus dem Geschlecht ihres ungeborenen Babys aber noch ein Geheimnis. Trotzdem versorgt die Sportlerin ihre Fans mit Updates im Netz: Jetzt präsentiert Serena ihren kugelrunden Babybauch in einem bauchfreien Outfit!

Auf Instagram veröffentlicht die werdende Zweifach-Mama jetzt diesen Clip, in dem sie für die Kamera tanzt – und dabei setzt sie ihre gewölbte Körpermitte perfekt in Szene: Serena trägt einen gelben Rock mit passendem bauchfreien Oberteil, das ihren Babybauch total gut zur Geltung bringt. "Ich habe hinter den Kulissen am Set ein paar Hüftübungen gemacht, [...] damit das Baby gesund bleibt", erklärt sie.

Inzwischen sind Serena und Alexis auch bereit für den zweiten Nachwuchs! "Im Grunde ist alles startklar", betonte der werdende Zweifach-Papa bereits vor einigen Tagen gegenüber People. Auch die kleine Olympia kann es wohl kaum abwarten, ihr Geschwisterchen kennenzulernen. Alexis berichtete nämlich: "Olympia ist Feuer und Flamme."

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei der Met Gala 2023

Getty Images Serena Williams, Mai 2023

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Mai 2023

