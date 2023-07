Hailey Bieber bezaubert im schicken Minikleid neben Justin

Hailey Bieber (26) zeigt, was sie in Sachen Fashion drauf hat! Das Model ist schon seit rund fünf Jahren mit dem Sänger Justin Bieber (29) verheiratet. Seitdem fällt immer wieder auf, dass die zwei in Sachen Mode ein ziemlich unterschiedliches Verständnis haben. Nicht selten kommt es vor, dass die Beauty elegant herausgeputzt ist, während ihr Ehemann eher leger unterwegs ist. Nun präsentierte Hailey sich mal wieder als echte Stilikone.

Die 26-Jährige und ihr Gatte gingen am vergangenen Mittwoch zu einem Abendessen in New York aus. Dabei blieben sie ihrem Ruf treu: Während Hailey ein helles Minikleid mit edlen Mustern trug und dieses mit farblich passenden Heels kombinierte, wählte Justin eine einfache Jeans, eine weite Sweatjacke und Sneaker.

Doch auch die Beauty mag es manchmal lieber bequem. Zuletzt hatte Hailey ein Bild im Netz geteilt, auf welchem sie kurze weiße Shorts und einen gestreiften Pullover in Blau, Weiß und Rosa trägt. Über dem Hoodie ergänzt Hailey eine cremefarbene Jacke. "Outfit aus dem Kleiderschrank des Ehemanns", hatte die US-Amerikanerin dazu erklärt.

WavyPeter / SplashNews.com / ActionPress Hailey und Justin Bieber, Juli 2023

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2023

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in Justins Kleidung

