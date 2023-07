Kaum zu erkennen: Twenty4Tim zeigt krassen Abnehmerfolg!

Twenty4Tims (22) Leistung kann sich sehen lassen! Der Influencer begeistert seine Millionen Fans gerne mit seinen ausgefallenen und kunterbunten Looks. In seinen Musikvideos zeigt sich der Sänger auch gerne mal in Kleidern und High Heels – inklusive langer Krallen. Doch dass er sich heute so selbstbewusst präsentieren kann, war nicht immer so. Lange Zeit hatte der TikToker mit seinem Gewicht zu kämpfen. Im Netz teilt Tim jetzt ein Vorher-Nachher-Foto seines Abnehmerfolgs.

"Ich habe mir locker zwei Jahre vorgenommen abzunehmen und ich kann es selbst kaum glauben, aber vorgestern stand ich auf der Waage und habe jetzt 14 Kilogramm abgenommen", schreibt der Webstar unter seinen Beitrag auf Instagram. Die zwei Fotos zeigen, dass er sich in den vergangenen Monaten äußerlich stark verändert hat. "Gewicht war schon immer ein sensibles Thema bei mir und ich bringe mir gerade täglich neue Gewohnheiten bei", fährt Tim fort. Er sei sehr stolz auf seinen Erfolg.

In den Kommentaren wird er mit positiven Nachrichten überschüttet. "Bravo, du kannst unglaublich stolz auf dich sein" oder "So ein Durchhaltevermögen und Kampfgeist motiviert mich und sicher auch viele andere da draußen", schreiben Fans und Freunde zu Tims beeindruckenden Bild.

Anzeige

Getty Images Twenty4Tim, Influencer und Musiker

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de