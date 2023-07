Entwarnung: Iris Klein ist weiterhin Teil von Danielas Show

Sie gibt Entwarnung! Daniela Katzenberger (36) darf sich schon seit vielen Jahren über ihre eigene Realityshow freuen. Dabei wird die Pfälzer Frohnatur während ihres Alltags von Kameras begleitet. Teil des Formats ist auch ihre Familie: Neben ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia ist auch ihre Mutter Iris Klein (56) darin zu sehen. Zuletzt war das allerdings seltener der Fall, weshalb der Verdacht aufkam, die Influencerin könnte aus der Sendung geworfen worden sein. Doch Iris gibt Entwarnung: Sie bleibt dem Format erhalten!

"Ich finde seit zehn Jahren in der Sendung statt", erklärt sie einem neugierigen Fan während eines Q&As in ihrer Instagram-Story. Dazu gibt Iris auch preis, weshalb sie zuletzt seltener bei "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen war: Sie sei noch nie in jeder Folge zu sehen gewesen, da sie sich immer im Hintergrund halte. "In den nächsten Sendungen bin ich wieder am Start", verrät sie freudig.

Zu dem Verdacht des Vielleicht-Rausschmisses kam es durch Iris' Eskapaden während der Trennung ihres Noch-Ehemannes Peter Klein (56). In der Schlammschlacht der beiden kam es nicht nur immer wieder zu öffentlichen Auseinandersetzungen – die Ludwigshafenerin ritzte auch mit einem Messer das Wort "H*renbock" in den Fernseher des gelernten Malers.

Daniela Katzenberger, Realitystar

Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Peter Klein zeigt den von Iris zerkratzen Fernseher

