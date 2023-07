Musiklegende Tony Bennett ist mit 96 Jahren verstorben

Mit Tony Bennett (96) ist einer der größten Künstler von uns gegangen. Der gebürtige New Yorker gewann im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere 19 Grammys und zählt zu den einflussreichsten und bekanntesten Musikern. Im Februar 2021 wurde bekannt, dass der Jazz-Sänger an Alzheimer erkrankt ist. Seitdem zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun gibt es traurige Nachrichten: Tony ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Wie The Sun berichtet, starb der US-Amerikaner am Freitag. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, allerdings ist davon auszugehen, dass Tony aufgrund seines hohen Alters und seiner Erkrankung friedlich eingeschlafen ist. Seine Familie hat sich noch nicht zum Tod des "I Left My Heart in San Francisco"-Interpreten geäußert.

Der Jazz-Star hatte ein äußerst bewegtes Leben geführt. Tony traf auf zahlreiche Musikgrößen wie Frank Sinatra (✝82), welcher ihn laut Sky News im Jahre 1965 als "den besten Sänger der Branche" bezeichnet hatte. Für Tony gab es nicht nur ein Genre – so stand er 2019 mit Lady Gaga (37) auf der Bühne und sang ein Duett mit der Popikone.

Getty Images Tony Bennett, Sänger

Getty Images Tony Bennett bei einer Museumseröffnung 2019

Getty Images Tony Bennett und Lady Gaga, 2015

