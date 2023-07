Julian findet: Er und Bachelorette passten nicht zusammen

Für ihn gab es diesmal keine Rose. In der letzten Folge von Die Bachelorette suchte Jennifer unter 18 verbleibenden Männern die ganz große Liebe. Für Mike Featherstone und Julian Plum (38) hieß es nach der zweiten Nacht der Rosen jedoch: Koffer packen. Dabei sei der Rauswurf für Letzteren rückblickend eher weniger überraschend gewesen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Julian, wie es ihm nach seinem Show-Exit geht.

Auf die Frage hin, ob Jennifer seinem Typ entspreche, erklärt der einstige Rosenanwärter gegenüber Promiflash: "Optisch wäre sie schon mein Typ gewesen, da ich in der Vergangenheit immer kleine und brünette Freundinnen hatte. Allerdings waren wir vom Humor her nicht auf der gleichen Wellenlänge." Es scheint, als hätte Julian schon während seiner Zeit in der Show feststellen müssen, dass es voraussichtlich wohl keine gemeinsame Zukunft für ihn und Jennifer geben wird.

Wie der Düsseldorfer weiter berichtet, bereue er sein Verhalten und den anschließenden Show-Rauswurf jedoch nicht – schlussendlich hätte er diesen so oder so nicht vermeiden können: "Ich glaube, es hätte nichts verändert, selbst wenn ich mich anders verhalten hätte." Für ihn liegt der Grund dafür auch auf der Hand: "Offensichtlich steht sie auf einen anderen Typ Mann."

