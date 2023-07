Neue Ermittlung im Mordfall 2Pac: Stiefbruder hat Hoffnung

Gibt es tatsächlich bald neue Erkenntnisse zu 2Pacs (✝25) rätselhaftem Tod? Tupac Shakur gilt als wahre Legende des Raps und wird auch heute noch von zahlreichen Fans für seine Musik gefeiert. 1996 wurde der US-Amerikaner durch mehrere Schüsse in Las Vegas getötet, doch der Mörder und die Hintergründe der Tat sind bis heute unklar. Vor wenigen Tagen wurde jedoch im Rahmen neuer Ermittlungen ein Haus durchsucht. Nun äußert sich 2Pacs Stiefbruder dazu!

In einem Interview mit CNN Tonight spricht Mopreme Shakur über die neusten Mordermittlungen. "Ich bin hoffnungsvoll", meint er. Doch schildert er auch, dass er "nicht beeindruckt und "nicht bewegt" sei von dem erneuten Interesse, Tupacs Mörder zu finden. Er sei enttäuscht davon, dass nicht schon vorher gründlicher untersucht wurde. "Wir werden sehen, was passiert, aber es sind immerhin schon 27 Jahre vergangen. Es sieht nicht so aus, als ob dieser Fall mit großem Eifer oder mit Nachdruck untersucht worden ist", betont Mopreme.

Die Hausdurchsuchung wurde laut TMZ am Dienstag in Henderson, Nevada, durchgeführt. Die Polizei gab diesbezüglich kaum Details preis und verriet nur, dass die Razzia "Teil der laufenden Ermittlungen im Mordfall Tupac Shakur" sei. Was dabei gefunden wurde und ob der Bewohner des Hauses ein Tatverdächtiger ist, ist nicht bekannt.

