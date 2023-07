So hat Iris Klein den schmerzhaften Liebeskummer überwunden

Iris Klein (56) ist inzwischen eine echte Expertin in Sachen Herzschmerz! Über 20 Jahre lang war sie glücklich mit Peter Klein (56) zusammen gewesen – doch Anfang des Jahres zerbrach die Beziehung in tausend Scherben, nachdem die TV-Bekanntheit ihrem Mann eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) vorgeworfen hatte. Sie stürzte in ein tiefes Loch und thematisierte ihren schlimmen Liebeskummer öffentlich. Nun gibt Iris Tipps zum Überwinden des Herzeleids!

Auf Instagram steht die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihren ebenfalls verlassenen Fans mit Rat und Tat zur Seite. "Versuche, dich abzulenken mit Freunden und Familie! Sport hat mir auch geholfen, ich war viel walken und auf meinem Stepper und auch im Fitnessstudio", ermuntert sie. Wenn man dazu auch noch neue Leute kennenlerne und mehr für sich tue, werde der Schmerz irgendwann aufhören: "Man ändert seine Sichtweise."

Besonders in Sachen neue Leute kennenlernen ist Iris ganz vorne mit dabei: Trotz ihres gebrochenen Herzens hatte sie sich ganz schnell wieder für einen neuen Partner öffnen können. Ihrer Community schwärmt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin regelmäßig vom geheimnisvollen "Mister T." vor. "Ich sage mal so, ich komme mir vor, wie Schneewittchen, die 20 Jahre lang geschlafen hat und wach geküsst und zum Leben erweckt wurde. Er ist der Wahnsinn", berichtete sie über das Sexleben mit ihm.

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

