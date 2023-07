Unvergessen: Robin Williams wäre heute 72 Jahre alt geworden

Er bleibt für immer in den Herzen seiner Liebsten. Mit seinen Auftritten in Filmklassikern wie "Mrs. Doubtfire", "Hook" und "Jumanji" hatte Robin Williams (✝63) Fans weltweit mit seiner wundervoll lustigen Art begeistert. Unter seinen zahlreichen Auszeichnungen reiht sich auch einer der heißbegehrten Oscars ein. Im Jahr 2014 nahm sich der Ausnahme-Schauspieler das Leben. Er bleibt dennoch unvergessen: Heute wäre Robin 72 Jahre alt geworden.

Sowohl seine Familie und Freunde als auch seine Fans richten liebevolle Worte an den Schauspieler und halten ihn so auf ewig in Erinnerung. Ein Twitter-User schreibt beispielsweise: "Niemand konnte mich so zum Lachen, Weinen und Grinsen bringen wie Robin Williams." Vor rund drei Jahren wurde zudem ein YouTube-Kanal ins Leben gerufen, der die besten Stand-up-Auftritte des legendären Komikers zeigt. Der Kanal "zelebriert das Leben und das komödiantische Talent von Robin Williams", heißt es in dessen Beschreibung.

Bei den diesjährigen SAG Awards gedachte auch seine einstige Film-Kollegin Sally Field (76) des verstorbenen Schauspielers. "Robin war Robin. Er war alles, was er zu sein schien: ein großzügiger, liebevoller, süßer, genial begabter Mann", schwärmte sie in einem Gespräch mit People. Im Jahr 1994 hatte sie an seiner Seite in der Komödie "Mrs. Doubtfire" eine ihrer bekanntesten Rollen verkörpert.

Getty Images Robin Williams mit einem Oscar für seine Rolle in "Good Will Hunting"

Getty Images Robin Williams

Instagram / zakpym Robin Williams

