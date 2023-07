Während Scheidung: Kevin Costners Ex im Urlaub mit Bekanntem

Christine Baumgartner (49) braucht wohl ein bisschen Abwechslung vom Trennungsdrama! Vor wenigen Wochen verkündete die Designerin, dass sie und ihr Mann Kevin Costner (68) von nun an getrennte Wege gehen. Seitdem liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht, bei der es vor allem um ihr gemeinsames Haus geht. Davon muss sich die dreifache Mutter jetzt offenbar erholen: Mitten im Scheidungskrieg fliegt Christine mit einem Familienfreund nach Hawaii!

TMZ liegen aktuelle Aufnahmen vor, die die 49-Jährige mit einem ihrer Freunde an einem Strand auf der Insel zeigen. Bei ihrer Begleitung soll es sich um Josh Connor handeln, einen wohlhabenden Finanzier. Der US-Amerikaner soll in der Nähe des Familienhauses der Costners in Carpinteria, Kalifornien, wohnen. Die zwei wirken auf den Schnappschüssen und Clips ziemlich vertraut, doch laut eines Insiders sollen sie "absolut keine romantische Beziehung" haben. "Sie sind seit Jahren gute Freunde", betont der Informant.

Christine lässt es sich auf Hawaii wohl richtig gut gehen. Womöglich gönnt sie sich ein bisschen Ruhe vor ihrem Umzug, denn sie muss noch in diesem Monat offiziell aus der Familienvilla ausziehen. Das erwirkte ein Richter kürzlich, nachdem Kevin seine Ex mehrfach aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen.

Getty Images Christine Baumgartner, Model

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner, Mai 2019

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, März 2022

