Blake Lively und Ryan Reynolds genießen Date-Night in London

Eine Date-Night ohne Kids! Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) zählen zu den Traumpaaren in Hollywood. Nachdem sie sich bei einem gemeinsamen Filmdreh kennen- und lieben gelernt hatten, gaben sie sich im Jahr 2012 das Jawort. Vier gemeinsame Kinder stellen mittlerweile deren Leben auf den Kopf und halten die berühmten Schauspieler auf Trab. Nun genossen die beiden aber eine Date-Night nur zu zweit!

Wie Ryan in seiner Instagram-Story mitteilt, haben er und seine Ehefrau das Musical "Matilda" im London Theatre gesehen. Nach der Show posierte der Cast mit den Hollywoodstars – auf dem Foto trägt Blake einen schicken karierten Blazer, während sich ihr Mann für ein cremefarbenes Hemd entschieden hatte. Ryan schreibt: "Dieser Cast. Dieses Talent. Der Athletismus. Der Hammerwurf, der alle Hammerwürfe beendet." Offenbar waren die beiden sehr angetan von ihrem Theaterbesuch.

Derzeit steht Blake für den heiß erwarteten Streifen "It Ends With Us" vor der Kamera. Berichten zufolge soll die Romanverfilmung im Februar 2024 in die Kinos kommen. Die vierfache Mutter wird darin unter anderem neben Schauspielkollege Justin Baldoni (39) zu sehen sein.

Blake Lively und Ryan Reynolds mit dem "Matilda"-Cast

Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Met Gala 2022

Blake Lively und Ryan Reynolds, Eheleute

