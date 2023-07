"Körper ist mein Hobby": Patricia Blanco liebt Beauty-OPs

Patricia Blanco (52) kann es nicht lassen! In den letzten Jahren hat sich die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) sichtlich verändert. Dabei investierte sie ordentlich in die Optimierung ihres Äußeren. Um ihre Beauty-Eingriffe macht sie jedoch kein Geheimnis – ganz im Gegenteil sogar. Die TV-Bekanntheit spricht offen und ehrlich über das Thema und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. So wie auch jetzt wieder: Harald Glööckler (58) verrät Patricia die wahren Gründe für ihren Schönheits-Wahn.

"Ich liebe Schönheits-OPs, das ist einfach mein Ding, sorry!", erklärt sie dem Modedesigner in dessen Podcast "Harald Glööckler". "Mein Körper ist mein Hobby", meint sie. Vor allem Patricias Kindheitserfahrungen hätten den Drang nach Beauty-OPs gefördert. "Auf der Seele wurde zu viel getrampelt", erzählt sie daraufhin ergriffen. Dennoch sei der Realitystar inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem sie beginnt "[sich] selbst zu finden." Ihren Kritikern gibt sie deutlich zu verstehen: "Es ist mein Gesicht, es ist mein Leben."

Im weiteren Verlauf des Podcasts spricht die 52-Jährige auch über ihre verlorenen Kilos: "Ich bin froh, in meiner zweiten Lebenshälfte Kleider tragen zu dürfen, die ich früher nicht tragen konnte. Früher hatte ich 160 Kilo. Jetzt lebe ich das einfach aus und das möchte ich auch."

