Sexy Wassernixe: Georgina Rodriguez stürzt sich in Wellen

Sie genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Seit über sieben Jahren gehen Georgina Rodriguez (29) und Cristiano Ronaldo (38) schon gemeinsam durchs Leben. Auf Social Media gewährt das Model seinen Fans nur zu gerne Einblicke in sein luxuriöses Leben. Momentan scheint sich das Pärchen eine kleine Auszeit zu gönnen – es reist von einem traumhaften Ort zum nächsten. Wie gerne Georgina sich dabei treiben lässt, zeigt sie nun in einem neuen Video!

Am Freitag teilte die Freundin des Fußballstars mal wieder einen neuen Clip von sich auf Instagram. In dem Video stellt die Influencerin ihren durchtrainierten Body im Bikini zur Schau, während sie sich im Meer eine kleine Abkühlung gönnt. Voller Elan stürzt sich die Beauty in die schaukelnden Wellen – dabei fällt es ihr ganz schön schwer, das Gleichgewicht zu halten. Die letzte Welle erwischt sie komplett und reißt Georgina kurz unter Wasser. "Wenn du denkst, dass du unbesiegbar bist", witzelt sie unter dem Reel.

Laut ihrem Instagram hatte es sich Georgina in den letzten Wochen in Italien und Portugal mit Cristiano gut gehen lassen. Ein Schnappschuss zeigt sie in einem Privatjet, auf einem anderen genießt das Paar ein romantisches Abendessen bei Sonnenuntergang. Ein luxuriöser Yachttrip mit ihren Kids Alana Martina (5) und Bella darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Juli 2023

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Model

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de