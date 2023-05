Goldig: Georgina Rodriguez zeigt ihre Kurven in Cannes!

Georgina Rodriguez (29) legt wieder mal einen großen Auftritt hin! Derzeit läuft das Filmfestival von Cannes. Dort präsentiert sich die Crème de la Crème Hollywoods – und sie allesamt werfen sich ordentlich in Schale. Auch die Liebste von Cristiano Ronaldo (38) reiste aus Saudi-Arabien an. Das Model ist bekannt dafür, sich gerne in puren Luxus zu hüllen. In Cannes flashte Georgina nun abermals!

Auf dem roten Teppich präsentierte sich Georgina ganz in Gold. Die eng anliegende Robe betonte ihr Dekolleté und ihre Kurven perfekt. Ein tiefer Rückenschnitt hauchte dem Look nur noch mehr Sexiness ein. Mit einem funkelnden Ring sowie der passenden Kette und runden Ohrringen machte die 29-Jährigen ihren großen Auftritt perfekt.

In den vergangenen Wochen hatte es sich in den Schlagzeilen jedoch eher weniger um Georgina als Fashionista gedreht. Böse Zungen hatten nämlich behauptet, dass es zwischen ihr und Cristiano kriseln soll. Darauf hatte die Beauty auf Instagram jedoch recht deutlich reagiert: "Der Neider erfindet das Gerücht, der Klatsch verbreitet es und der Idiot glaubt es."

Getty Images Georgina Rodriguez auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2023

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Januar 2023

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo während einem Event

