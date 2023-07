"Wahnsinn": Barbara Meiers Tochter ist schon drei Jahre alt

Barbara Meier (36) merkt, wie schnell doch die Zeit vergeht! Die Gewinnerin der zweiten Germany's next Topmodel-Staffel und ihr Mann Klemens Hallmann durften bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Nach ihrer Tochter Marie-Therese, die 2020 geboren worden war, bekamen sie 2022 das kleine Mädchen Emilia Elise. Der Nachwuchs wird wohl ziemlich schnell groß: Barbara kann es nämlich gar nicht so richtig fassen, dass ihre Tochter inzwischen schon drei Jahre alt ist!

"Wahnsinn, dass meine Kleine jetzt schon drei Jahre alt ist", betont Barbara auf ihrem Instagram-Profil und fügt hinzu: "Die Zeit vergeht so schnell und ich würde am liebsten jeden Moment für immer festhalten." Die stolze Mama könne sich beispielsweise noch ganz genau an den "ersten kleinen Schrei" ihres Töchterchens erinnern – und inzwischen könne sie mit ihr schon "richtige 'Gespräche'" führen.

Auch wenn Barbara mit ihren beiden Kids offensichtlich total glücklich ist, gibt es im Alltag auch Momente, die für das Model anstrengend sind! Im Februar hatte der Rotschopf gegenüber Gala erklärt: "Manchmal schläft die eine und die andere spielt und fünf Minuten später brauchen mich beide ganz dringend. Da frage ich mich oft: 'Was mache ich jetzt? Wohin mit mir?' Oder in der Früh, wenn beide wach werden: 'Wen versorge ich zuerst?' Da fühle ich mich als Mutter manchmal überfordert, aber es spielt sich langsam alles ein."

Anzeige

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier

Anzeige

Getty Images Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de