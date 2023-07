Liebesgerüchte: Datet Harry Styles nun etwa Taylor Russell?

Er hat offenbar ein Herz für Taylors! Der Sänger Harry Styles (29) konnte in der Vergangenheit bereits der ein oder anderen Promidame den Kopf verdrehen. Neben Schauspielkollegin Olivia Wilde (39) und dem Model Kendall Jenner (27), hatte man den One Direction-Boy auch schon an der Seite Taylor Swifts (33) bewundern dürfen. Nun scheint eine weitere Lady sein Herz erobert zu haben – und diese hört ebenfalls auf den Namen Taylor!

Wie The Sun on Sunday berichtet, haben Augenzeugen Harry angeblich mit der kanadischen Schauspielerin Taylor Russell (29) gesehen. Die beiden hätten wohl in Wien und Barcelona Zeit zusammen verbracht, während der Sänger im Rahmen seiner Welttournee in Europa weilte. Außerdem soll Taylor bei seinem Auftritt in Wien im Publikum gesehen worden sein. Ein Insider verrät: "Harry und Taylor haben viel Zeit miteinander verbracht. Sie ist ein großer Fan seiner Musik." Der Brite sei besonders angetan von der Tatsache, dass die Schönheit neben ihrer Schauspieltätigkeit auch als Model arbeiten würde.

Harry darf sich neben seinem privaten Glück auch über eine besondere berufliche Ehre freuen. Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds hatte erst vor Kurzem sieben neue Figuren enthüllt, die den "Watermelon Sugar"-Interpreten darstellen. Die Kunstwerke sollen auf der ganzen Welt verteilt werden.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Russell im März 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Anzeige

Denkt ihr, Harry und Taylor werden sich bald zu den Gerüchten äußern? Ja, ganz bestimmt. Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de