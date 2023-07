Liebeskrise: Oliver Pocher trägt seinen Ehering nicht mehr!

Ist die Krise bei Oliver (45) und Amira Pocher (30) etwa ernster als erwartet? Die Eheleute hatten stets sehr harmonisch und glücklich gewirkt – bis sie vor wenigen Wochen in ihrem Podcast öffentlich gemacht hatten, dass sie eine Ehekrise haben. Zwischen dem Komiker und der Moderatorin sei es aktuell sehr schwierig. Die beiden hatten aber versucht, hoffnungsvoll zu bleiben. Nun hat Olli aber offenbar seinen Ehering abgelegt!

Am Wochenende legte er bei dem Parookaville-Festival auf und teilte viele Bilder davon auf Instagram. Während Olli am DJ-Pult steht oder mit Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) posiert, fällt auf, dass er keinen Ring mehr trägt. Dabei war das Schmuckstück sonst sein treuer Begleiter gewesen: Auf anderen Netzbeiträgen glänzt der goldenen Ring an seinem Finger.

Auch Amira ist ihrerseits schon länger ohne das Zeichen der ewigen Liebe zu Olli unterwegs. Darauf angesprochen, hatte sie in "Die Pochers" allerdings eine Begründung geliefert. "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht", hatte sie klargestellt.

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de