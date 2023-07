Iris' Vorwürfe waren für Peter Klein "Schlag ins Gesicht"!

Ihn hat es völlig überrumpelt! Anfang dieses Jahres machten Iris (56) und Peter Klein (56) ordentlich Schlagzeilen: Nachdem Letzterer seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) ins Dschungelcamp begleitet hatte, unterstellte ihm seine Frau eine Affäre mit Djamila Rowes (55) Begleitung Yvonne Woelke (41). Statt ihren Partner zu konfrontieren, machte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) alles öffentlich. Jetzt verrät Peter: Für ihn kamen Iris' Vorwürfe aus dem Nichts!

"Das war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn ich ehrlich bin", gibt Peter im YouTube-Interview mit Ramon Wagner zu. Er und die Begleitpersonen hätten einfach eine angenehme Zeit gehabt. "Dann lese ich von meiner Noch-Ehefrau, dass ich fremdgegangen wäre", erklärt der Maler. Das habe ihn völlig überrumpelt. "Das hat mich wie ein Faustschlag […] getroffen, ich dachte: 'Wie kommt sie denn darauf?'" Auf die Nachfrage des YouTubers, ob er denn fremdgegangen sei, antwortet Peter klipp und klar: "Nein!"

Nach Iris' erstem Posting habe er sie aufgefordert: "Lösch' die Scheiße, was soll das? Können wir das nicht privat klären, wenn ich zu Hause bin?" Doch die Influencerin habe alles öffentlich austragen wollen. "Die hat mich jeden Tag angerufen, […] ich habe in dieser Zeit nachts vielleicht drei bis vier Stunden schlafen können, die andere Zeit hat sie mich zubombardiert", berichtet Peter. Die Beleidigungen und Vorwürfe hätten so weit geführt, dass er heulend im Zimmer gesessen und nicht mehr gewusst habe, was er tun soll. "Du kannst ja einen Menschen, der 18.000 Kilometer von dir entfernt ist, nicht davon überzeugen, dass da nichts dran ist", macht er deutlich.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Dschungelbegleitung von Djamila Rowe

ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

ActionPress Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

