Kommt Marc-Robin Wenz mit den Tattoos besser bei Frauen an?

Marc-Robin Wenz hat sich im vergangenen Jahr mehrfach unter die Nadel gelegt. Inzwischen ist beinahe der gesamte Körper des einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten mit Tattoos bedeckt. Bei der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine wollte Promiflash nun wissen, wie sich die Kunstwerke auf die Damenwelt auswirken. "Ich glaube, es kommt tatsächlich ein bisschen besser bei Frauen an. Aber das ist ja Geschmackssache. Der eine mag's, der andere nicht", berichtete der TV-Casanova.

Als Marc-Robin 2022 mit seiner damaligen Freundin Michelle Kaminsky an der Show Temptation Island teilnahm, sah der Rheinland-Pfälzer noch ganz anders aus. Zu dieser Zeit war nur sein rechter Arm mit einer Tätowierung verziert. Schon damals hatte er allerdings ein Bad-Boy-Image: Die siebenjährige Beziehung des Paares zerbrach, nachdem er mit der Verführerin Laura herumgeknutscht hatte. Die beiden Turteltauben wählten zwar einen Ort, den die Kameras nicht gut einsehen konnten, doch sie wurden trotzdem überführt.

Trotz ihrer turbulenten Vergangenheit haben Michelle und Marc-Robin heute ein gutes Verhältnis. Im März ließen sich die beiden sogar ein Partnertattoo stechen. "Das soll eine Bedeutung haben, deswegen machen wir ein vierblättriges Kleeblatt. Das soll dem anderen immer Glück bringen", erklärte der TV-Star auf Instagram. Die Ex-Partner tragen dieses Symbol nun auf ihren Unterarmen.

TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky

Instagram / marc.robiin Das Partnertattoo von Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

