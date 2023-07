"Knallt gut": Gloria Glumac nimmt Tabletten bevor sie säuft

Gloria Glumac ist in Partylaune! Die Blondine war 2022 durch ihre Teilnahme bei Temptation Island mit Noch-Ehemann Nikola Glumac bekannt geworden. Die Insel der Versuchung hatten die beiden zwar als Paar verlassen, doch ihre Liebe hatte dennoch nicht standgehalten. Jetzt befindet sich die Pferdenärrin in der Kennenlernphase mit TV-Bauer Patrick Romer (27). Im gemeinsamen Mallorca-Urlaub kosten sie ihre Zeit auch ziemlich gut aus. Denn Gloria nahm Schmerztabletten vor dem Partymachen!

"Habe jetzt eine Creme von der Apotheke gegen meinen Sonnenbrand und Aspirin gegen meinen Sonnenstich bekommen", erklärt sie ihren Followern bei Instagram. Nach dem eigentlichen Plan, den Tag "ruhiger anzugehen", folgen jedoch einige Storys, in denen sich Gloria das ein oder andere alkoholische Getränk genehmigt. "Mir geht es mittlerweile besser, weil ich drei Aspirin und eine Schmerztablette eingeworfen habe und da dachte ich, können wir uns ja mal ein Ginchen gönnen", witzelt sie. Das macht sich offenbar auch bemerkbar, wie die Prominent getrennt-Teilnehmerin ihren Fans nach einigen weiteren Getränken mitteilt: "Knallt gut."

Aber was sagt eigentlich Patrick dazu? Ihn scheint es nicht zu stören, denn er verbringt den Party-Abend gemeinsam mit Gloria und stößt mit ihr an. Doch nicht nur das – die beiden haben wohl auch eine ganze Menge Spaß miteinander: Zu zweit sitzen sie an einem Tisch und grölen bei der Musik mit, wie Gloria ebenfalls in ihrer Instagram-Story zeigt.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Gewinnerin

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

