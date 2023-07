Ashley Benson und ihr Verlobter Brandon Davis genießen Date!

Die beiden genießen ihre Zeit zu zweit! Ashley Benson (33) war bis Mai 2020 für einige Jahre mit Cara Delevingne (30) liiert gewesen. Drei Jahre nach der Trennung von dem Model machte die Schauspielerin dann jedoch ihre Beziehung zu Brandon Davis offiziell. Vor wenigen Wochen machte der dann Nägel mit Köpfen und stellte der Blondine die Frage aller Fragen. Nun wurden die Verlobten gemeinsam gesichtet: Ashley und Brandon verbringen gemeinsame Zeit in New York.

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben bei einem gemütlichen Spaziergang durch die US-amerikanische Großstadt. Hand in Hand schlendern die zwei durch die Straßen und strahlen sich immer wieder verliebt an. Für den Ausflug trägt Ashley schwarze Cowboy-Stiefel, eine kurze Jeansshorts und ein locker sitzendes weißes T-Shirt. Den Look rundet die Pretty Little Liars-Darstellerin mit einer weißen Sonnenbrille und einer braunen Handtasche ab. Ihr Brandon trägt dunkle Sneaker und eine lange Jeans. Dazu kombiniert der Öl-Erbe ein lockeres schwarzes Hemd und eine dunkle Sonnenbrille.

Kennengelernt hatten sich die beiden über gemeinsame Freunde, wie ein Insider berichtet hatte, bevor Ashley und Brandon ihre Beziehung offiziell gemacht haben. "Sie […] sind beide superlustige und sehr gesellige Menschen", erklärte die Quelle gegenüber People.

Getty Images Brandon Davis, Verlobter von Ashley Benson

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

ActionPress Ashley Benson und Brandon Davis

