Samira Klampfl ganz stolz: Tochter Nova macht erste Schritte

Samira Klampfl (29) könnte wohl nicht glücklicher sein. Im Mai des vergangenen Jahres hatten der Realitystar und sein Partner Serkan Yavuz (30) voller Freude verkündet, dass ihre gemeinsame Tochter Nova das Licht der Welt erblickt hat. Ihre Fans lassen die jungen Eltern seither täglich an den Erlebnissen mit ihrem Kind teilhaben. Jetzt berichtet die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin von einem Meilenstein der kleinen Nova: Samiras Tochter hat ihre ersten Schritte gemacht!

"Nova hat gestern ihre ersten Schritte gemacht. Oh mein Gott, ich bin so stolz und hab mich so sehr gefreut", erzählt die 29-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Doch nicht nur Samira war bei diesem besonderen Moment dabei. Auch Novas Oma und Papa Serkan durften die ersten Schritte der Kleinen miterleben. "Sie ist vom einen zum anderen gelaufen. Das war so schön. Jetzt ist sie bald nicht mehr aufzuhalten", freut sich die TV-Bekanntheit.

Novas erste Gehversuche habe sie sogar mit der Kamera festgehalten. Ihre Fans bekommen diese jedoch nicht zu sehen. Generell zeigt Samira das Gesicht ihrer Tochter nicht im Netz. Wie sie erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story berichtet, falle ihr das jedoch schwer. "Sie ist überall dabei und springt oft in die Storys, die ich gerade aufnehme", erklärt die Brünette.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova im Januar 2023

