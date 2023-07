Schwangere Kourtney Kardashian guckt in rosa Outfit "Barbie"

Sie sieht einfach umwerfend aus. Kourtney Kardashian (44) und ihr Mann Travis Barker (47) erwarten derzeit einen Sohn. Vor einigen Tagen verbrachte die Unternehmerin ein paar Tage am Strand von Hawaii. Dort präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch in einem dunkelblauen Bikini. Dazu kombinierte Kourtney einen Fischerhut und eine dunkle Sonnenbrille. Ihre wachsende Körpermitte in Szene zu setzen, scheint die Beauty echt draufzuhaben – so auch jetzt wieder.

Sie sah sich den neuen Barbie-Film an – und zog sich dazu auch passend an, wie sie auf Instagram teilte. Kourtney trug eine aufgeknöpfte Hose mit seitlichen Taschen und darüber eine passende, übergroße rosafarbene Lederjacke. Der Reality-Star entschied sich dafür, den Reißverschluss des Oberteils offenzulassen, und trug darunter ein schwarzes Shirt – damit gab Kourtney stolz einen Blick auf ihren wachsenden Bauch frei. Sie vollendete den Look mit einem Paar schwarze, kniehohe Lederstiefel mit einem kleinen Absatz.

Ihr Mann hingegen macht sich bereits über den Namen des Kleinen Gedanken. "Ich mag den Namen Rocky 13", verriet er. Seine Tochter zeigte sich von der Idee allerdings wenig begeistert, woraufhin Travis den Namen rechtfertigte: "Rocky George spielte für die 'Suicidal Tendencies' Gitarre. Und 13 ist einfach die beste Zahl aller Zeiten." Er würde ihr aber darin zustimmen, dass der Name tatsächlich gewöhnungsbedürftig sei.

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian, Juli 2023

Travis Barker, Musiker

