Fans sauer: Trägt North West hier eine Ku-Klux-Klan-Kutte?

Was hat sich Kanye West (46) denn dabei gedacht? Der Rapper hatte in diesem Jahr für ausreichend Negativschlagzeilen gesorgt: Er hatte mit seinem antisemitischen und mutmaßlich rassistischen Verhalten sowohl im Netz als auch in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Bislang waren die Kinder, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) hat, immer außen vor gewesen – bis jetzt: Kanye wird vorgeworfen, dass er seine Tochter North (10) in rassistische Kleidung steckt!

Wie Bilder zeigen, die Mirror vorliegen, hat das zehnjährige Mädchen einen Pullover aus der noch unveröffentlichten Yeezy-Kollektion seines Vaters an. Das Problem dabei ist: Der weiße Zip-Hoodie gleicht mit seinen Gucklöchern und der spitzen Kapuze den Kutten des Ku-Klux-Klans. Der Geheimbund steht für rassistische sowie gewalttätige Unterdrückung. "Ich lebe im Süden und ich mag es nicht. Es macht mich wütend, dass [Kanyes] kleine schwarze Tochter das trägt und sie die Verachtung für diesen Look nicht versteht", ärgert sich ein User via Reddit über das Outfit und richtet seinen Zorn auf den Rapper. Viele weitere Nutzer schließen sich dieser Meinung an.

Das dürfte Norths Mama Kim vermutlich überhaupt nicht gefallen. In einer Folge von The Kardashians gab sie bereits zu, dass Kanye nicht mehr derselbe Mensch wie früher ist. "Es ist wirklich verwirrend für mich, er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Der Mensch, den ich geliebt habe und an den ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diesen Menschen zurückzubekommen", gestand sie.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

Anzeige

ActionPress Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de