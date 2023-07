Fotos von Baby Rio (†): HealthyMandy hatte eine Panikattacke

HealthyMandy gibt offene Einblicke in ihr Seelenleben. Die Fitness-Influencerin macht seit einigen Monaten eine schwere Zeit durch: Ende des vergangenen Jahres starb ihr kleiner Sohn Rio im Alter von nur wenigen Monaten. Damit umzugehen, ist für sie und ihren Mann FitnessOskar immer noch nicht einfach. Auch jetzt hatte Mandy deswegen wieder eine schlaflose Nacht. Sie kämpfte sogar mit einer Panikattacke.

"Ich hatte mir Bilder von Rio angeschaut und ich habe dann auch eine Panikattacke bekommen. Ich habe es einmal einfach zugelassen und es ist einfach unglaublich wichtig, das rauszulassen", erzählte die Hamburgerin in ihrer Instagram-Story. Denn dann könne man wieder neue Kraft tanken. "Natürlich gibt es im Leben Situationen, die nicht schön sind oder dass man irgendwann auch mal an den Punkt kommt, dass man sagt, man möchte nicht mehr weitermachen. Bis vor Kurzem war ich noch nie an diesem Punkt", berichtete Mandy. Doch sie habe gelernt, dass das nicht der Ausweg sei.

Mandy betonte, dass man natürlich trauern und seine Gefühle rauslassen sollte. Deswegen müsse man sich auch nicht schlecht fühlen oder rechtfertigen: "Dann gibt es aber wieder Tage, an denen man Kraft tanken kann, an denen man positiv denken kann. Diese Tage, an denen man positiv denken kann, sind unglaublich wichtig." Denn wenn es einem mal nicht so gut gehe, solle man sich an diese Momente zurückerinnern, in denen man es geschafft hat, positiv zu bleiben.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im September 2020

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, April 2023

