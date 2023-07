Nach Geburt: Al Pacino und Noor auf romantischem Dinner-Date

Sie nehmen sich eine Auszeit vom Elternalltag. Erst im vergangenen Juni begrüßen Al Pacino (83) und Noor Alfallah ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – mit über 80 Jahren wird der Schauspieler zum vierten Mal Vater. Der Hollywood-Star, der durch Filme wie "Der Pate" und "Scarface" weltweite Bekanntheit erlangt hatte, und seine Liebste scheinen seither im Babyglück zu schwelgen. Nach der Geburt ihres Sohnes gönnt sich das Paar nun jedoch einen romantischen Abend zu zweit.

Bilder, die etwa People vorliegen, zeigen Al und seine 54 Jahre jüngere Freundin auf dem Weg zum Dinner-Date in den Straßen von Beverly Hills. Offenbar gönnen sich die Eltern eine kleine Pause von ihrem erst kürzlich geborenen Söhnchen Roman. Dabei präsentieren sie sich im Partnerlook ganz in Schwarz. Während der Oscar-Preisträger sich in einem Jackett mit passender Hose und lässigen Turnschuhen zeigt, trägt Noor ein Seidenhemd sowie Leggings und Absatzstiefel.

Dabei machte der frischgebackene Vierfachvater erst vor wenigen Wochen den Anschein, als würde es bei ihm aktuell nicht rundlaufen. Grimmig schauend und ohne Begleitung spazierte er durch Los Angeles – das zeigten einige Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorlagen. Ob die Date-Night des Paares die vermeintlichen Wogen wieder glätten konnte, bleibt jedoch ungewiss.

