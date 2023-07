"Nicht würdig": Katja Krasavice spricht offen über Kindheit!

Katja Krasavice (26) musste in der Vergangenheit schon einiges einstecken. Die Rapperin ist nicht nur in Armut aufgewachsen, sondern hat schon in jungen Jahren zwei schwere Verluste verkraften müssen: Ihre beiden Brüder sind gestorben. Auch das Verhältnis zu ihrem Vater war sehr schwierig: Er hatte die Musikerin und ihre Freundinnen misshandelt. Das alles ging nicht spurlos an ihr vorbei: Jetzt spricht Katja offen darüber, wie es ihr damals ging!

"Ich habe mich halt einfach geschämt für das, was er uns angetan hat. Und das ist eigentlich voll verrückt, weil er ja schuld ist, nicht ich", gibt sie im RTL-Interview zu. Auch in der Schule habe es die ehemalige DSDS-Jurorin nicht leicht gehabt – sie sei sogar gemobbt worden. "Ich dachte: 'Ja, so wie ich aussehe, dann ist es halt so und ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, geliebt zu werden'", erinnert sich Katja zurück.

Inzwischen konnte sie diese Gedanken jedoch überwinden, wie sie erzählt: "Dadurch wurde ich stark. […] Mobbing ist auch ein großes Problem, aber für mich war es einfach, damit umzugehen, weil ich weiß, ich kann auch Menschen verlieren und das tut halt weh." In dieser Zeit sei ihre Mutter eine besondere Stütze für Katja geworden. "Wir haben unseren eigenen Halt miteinander gefunden, wir sind wie beste Freundinnen und machen alles zusammen", freut sie sich. Inzwischen habe sie auch gemerkt, dass ihre früheren Glaubenssätze falsch waren. "Jetzt weiß ich, ich bin ganz normal. Eben so unnormal wie ich bin, bin ich ganz normal", gibt die "Highway"-Interpretin zu.

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, DSDS 2023

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de