Vor Verlobung: Molly-Mae Hague fand Traumort für Hochzeit

Molly-Mae Hague (24) hat ganz genaue Vorstellungen von ihrem großen Tag! Die einstige Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Tommy Fury waren Anfang dieses Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Das nahm sich der Boxer wohl nun als Anreiz, um vor seiner Liebsten auf die Knie zu gehen und ihr die Frage aller Fragen zu stellen – welche die YouTuberin mit 'Ja' beantwortete! Doch das Thema Hochzeit war bei Molly wohl schon vor dem Antrag sehr präsent...

Anfang dieses Jahres war die Beauty aufgrund eines Shootings nach Südfrankreich gereist. Am Set in einer Luxusvilla war sie auf eine besondere Idee gekommen. "Ich habe mir immer vorgestellt, dass Tommy und ich in Großbritannien heiraten werden. Wir würden in einer großen Kirche heiraten und es zu Hause machen", hatte sie laut The Sun ihre Gedanken geteilt. Doch die traumhafte Kulisse schien ihre Meinung geändert zu haben: "Jetzt, wo wir hierhergekommen sind und ich diese unglaubliche Location gesehen habe, denke ich, dass eine Hochzeit im Ausland tatsächlich ziemlich atemberaubend wäre."

Ob das bedeutet, dass Molly und Tommy tatsächlich in Frankreich heiraten werden, ist bislang unklar. Doch eine Sache steht für Molly fest: Auch wenn sie und ihr Liebster sich das Jawort geben werden, kann sie sich in nächster Zeit keinen weiteren Nachwuchs vorstellen. "Eines Tages werde ich bereit sein. Aber es ist bekannt, dass ich es [das Muttersein] schwieriger fand, als ich erwartet hatte", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juli 2023

