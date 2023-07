War Herzogin Meghan nicht bereit für die Rolle einer Royal?

Ist das der Grund für all den Ärger? 2018 hatte die ehemalige Schauspielerin in die royale Familie eingeheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (38) lebt die US-Amerikanerin mittlerweile aber wieder in den Vereinigten Staaten und hat der britischen Königsfamilie den Rücken gekehrt. Doch nicht bloß mit den hochrangigen Briten hat es sich die Suits-Darstellerin scheinbar verscherzt, sondern auch mit ihrer ehemaligen Freundin Lizzie Cundy. Lizzie packt nun aus, dass Meghan wohl ganz einfach nicht bereit für ein Leben als Royal gewesen war!

"Ehrlich gesagt, war Meghan für die Rolle einfach nicht bereit. Sie wollte diese Art von harter Arbeit nicht: Die Eröffnung von Krankenhäusern oder die Aufgaben übernehmen, die Royals so ausüben", plaudert die Britin gegenüber Mirror aus. Denn diese Aufgaben seien nicht so glamourös wie etwa ein roter Teppich. "Es ist ein großer Unterschied, eine prominente Prinzessin oder eine königliche Prinzessin zu sein", fügt die ehemalige Spielerfrau hinzu und vergleicht die 41-Jährige dabei mit ihrer Schwägerin Prinzessin Kate (41).

Auch zu der angeblichen Ehekrise von Harry und Meghan hat Lizzie eine Meinung. "Ich wünsche es keinem Paar, sich zu trennen, wenn eine Ehe scheitert. Das ist traurig, insbesondere, wenn man Kinder hat. [...] Aber wir konnten alle die Zeichen erkennen", erklärt die 55-Jährige.

Getty Images Lizzie Cundy bei den The Tric Awards 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Pippa Middleton beim Wimbledon-Finale 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

