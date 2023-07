17 Kilo plus: Fans begeistert von Julian Claßens Verwandlung

Julian Claßen (30) zeigt seine Fortschritte! Der YouTube-Star hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Im Mai vergangenen Jahres hatte er die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Bibi Claßen (30) bekannt gegeben, was bei vielen Fans große Entrüstung ausgelöst hatte. Nach dem Liebes-Aus widmete sich der Influencer wieder mehr seinem Körper und entdeckte den Sport für sich. Jetzt zeigt Julian seine krassen Fitness-Erfolge – und begeistert seine Fans!

Auf Instagram teilt der Zweifachpapa ein Foto von vor einem Jahr und stellt es gegenüber mit einem aktuellen Pic. Insgesamt 17 Kilo hat Julian zugenommen: Er wiegt statt 65 Kilo nun 82 Kilo und kann jetzt krasse Muskelpakete präsentieren. "Stark wirklich! Kannst stolz auf dich sein", kommentiert daraufhin ein begeisterter Fan. "Du siehst jetzt so erholt aus, schon dein Gesicht. Siehst richtig gesund aus im Gesicht", stellt eine andere Followerin fest.

Auf seine Veränderung ist Julian auch mächtig stolz. "Habe in dem letzten Jahr Sport für mich entdeckt und alles dafür gegeben, durchzuziehen. Fühle mich jetzt nicht nur wohler in meinem Körper, sondern merke, wie gut der Sport auch meiner Psyche tut", betont der Content Creator. Vor allem seiner neuen Freundin Tanja Makarić (26) dankt er zusätzlich: "Du bist echt das Beste, was uns allen hätte passieren können."

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen im April 2023

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

