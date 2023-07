Iris Klein scherzt: Schreibt Mister T. mit anderen Frauen?

Iris Klein (56) zeigt sich von ihrer lustigen Seite! Anfang des Jahres soll ihr Ex-Mann Peter Klein (56) eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Daraufhin folgte die Trennung und eine öffentliche Schlammschlacht. Seit einiger Zeit hat die Mama von Daniela Katzenberger (36) jedoch wieder Grund zur Freude: In ihrem Mister T. hat die Brünette ihren aktuellen Traummann gefunden. Jetzt liegen Iris und ihr Lover im Bett und scherzen über seine Nachrichten an andere Frauen...

"Mein Schatz, du schreibst schon wieder mit anderen Frauen", stichelt die 56-Jährige in einer Story auf Instagram gegen ihren Liebsten. "Ja, ich muss doch die Klischees erfüllen, die so verbreitet werden", antwortet Mister T. "Gleiches Recht für alle. Solange man nur schreibt, ist doch alles okay, oder?", fragt Iris mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die beiden machen sich offensichtlich einen Spaß daraus. Dazu schreibt die Mama der Katze: "Wir schreiben beide auch mit anderen und sind alt genug darüberzustehen... Juckt uns nicht und wir haben was zu lachen."

Iris kann es einfach nicht sein lassen und stichelt weiter gegen ihren Ex. Peter soll nämlich schon vor dem Dschungelcamp Kontakt mit anderen Frauen gehabt haben. "Der hat sich extrem verändert. Und er hat ja auch den ganzen Tag mit anderen Frauen geschrieben", meinte sie in der Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca zu ihrer Tochter.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit Mr. T

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger

