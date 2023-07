Pink gedenkt Sinéad O'Connor (†56) mit rührender Erinnerung!

Ihr Tribut sorgt für Gänsehaut! Gestern erreichten die Musikwelt erschütternde Nachrichten: Die irische Sängerin Sinéad O'Connor (56) ist gestorben. Die Todesursache der "Nothing Compares 2 U"-Interpretin ist bislang unbekannt. In den sozialen Netzwerken sprechen immer mehr prominente Kollegen ihre Trauer über das Ableben des Gesangstalents aus – nun gedenkt auch Popstar Pink (43) der verstorbenen Sinéad mit einer rührenden Erinnerung aus ihrer Kindheit!

Pink ist aktuell auf großer Tour. Wie Billboard Magazin berichtet, soll die "Cover Me in Sunshine"-Interpretin ihren ersten Gig nicht wie gewohnt mit einem flippigen Auftakt begonnen haben – sondern mit einem emotionalen Tribut zu Ehren der verstorbenen Sängerin. "Als ich ein kleines Mädchen war, wuchs meine Mutter in Atlantic City auf und ich ging immer mit meinen zehn Dollar zum Ocean City Boardwalk", erzählte sie ihrem Publikum und fügte hinzu: "Ich hatte eine kleine Kassette und stellte mir vor, es wäre mein Demo für die Plattenfirma." Dabei habe sie immer entweder "Greatest Love of All" von Whitney Houston (✝48) oder Sinéads Megahit "Nothing Compares 2 U" gesungen.

"Zu Ehren von Sinéad und zu Ehren meiner sehr, sehr talentierten Freundin Brandi Carlile habe ich sie gefragt, ob sie hierher kommen und diesen Song mit mir singen würde", fuhr Pink weiter fort. Die beiden Singer-Songwriterinnen legten einen rührenden Auftritt der Extraklasse hin – und dürften damit bei vielen Fans für Gänsehaut gesorgt haben.

Getty Images Pink, US-amerikanische Sängerin

ActionPress Sinéad O'Connor im August 2014

Getty Images Pink im November 2022

