Erste Worte: Rosalía äußert sich zur Trennung von Rauw

Jetzt äußert sie sich auch endlich! Rosalía (30) und Rauw Alejandro (30) waren in den vergangenen zwei Jahren ein Paar gewesen. Es schien, als könnte es zwischen den beiden Musikern kaum besser laufen: Vor einigen Monaten ging der Produzent sogar vor seiner Liebsten auf die Knie. Doch dann zogen dunkle Wolken im Liebesparadies auf – und Trennungsgerüchte machten die Runde. Gestern bestätigte der Latin-Pop-Sänger dann das Ende der Verlobung. Nun meldet sich auch Rosalía zur Trennung von Rauw zu Wort!

In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich liebe, respektiere und bewundere Rauw sehr." Offenbar hat Rosalía ziemlich mit der Trennung von ihrem Ex-Verlobten zu kämpfen. "Es ist kein einfacher Moment", lässt sie ihre 27 Millionen Abonnenten wissen und bedankt sich für deren Verständnis und Respekt. Weitere Details zur Trennung gibt sie jedoch nicht preis.

Seit mehreren Tagen kursierten Gerüchte, die Trennung sei aufgrund von Untreue geschehen. In seinem gestrigen Statement machte Rauw jedoch deutlich, dass das nicht der Grund dafür gewesen sei. "Es gibt Tausende von Problemen, die zu einer Trennung führen können, aber in unserem Fall lag es nicht an Dritten oder an Untreue", stellte er klar.

Getty Images Rauw Alejandro und Rosalía beim Coachella im April 2023

Instagram / rauwalejandro Rosalía und Rauw Alejandro im Herbst 2021

Getty Images Rauw Alejandro, Sänger

