Anna-Maria Ferchichi: Teile ihrer Haut sind abgestorben!

Sie durchlebt eine Achterbahn der Gefühle! Hinter Anna-Maria Ferchichi (41) liegen turbulente Wochen: Ende Juni verkündete die Frau von Bushido (44), erneut schwanger zu sein. Wenig später folgte jedoch die unverhoffte Diagnose: Die Brünette hat eine Eileiterschwangerschaft und wird daher kein neuntes Baby zur Welt bringen. Seither gehe es der Dubai-Auswanderin psychisch nicht besonders gut. Nun meldet sich Anna-Maria mit einer weiteren besorgniserregenden Nachricht!

Auf Instagram gewährt die Achtfachmama mal wieder private Einblicke in ihren Alltag. "Ihr wisst, im letzten Jahr war ich sehr krank. Ich hatte eine starke Entzündung im Bein, musste 16 Mal operiert werden", beginnt sie eine neue Story. Über ein Jahr habe sie starke Medikamente genommen und acht Bluttransfusionen bekommen. Da sie die Stelle immer bedeckt gehalten habe, sei dort ein Teil ihrer Haut abgestorben. "Ich hatte sechs Monate lang ein offenes Bein. Da wächst ja dann auch keine normale Haut mehr drüber", erklärt sie.

"Es ist sehr, sehr komplex. Es tut mir weh. Mein Muskel und meine Haut fühlen sich stark verkürzt an", fügt die Influencerin hinzu. In den vergangenen Monaten habe sie sich daher von Ärzten auf der ganzen Welt beraten lassen. Nach einem Termin in Barcelona verrät Anna-Maria, endlich guter Dinge zu sein: "Ich hab jetzt einen Arzt gefunden, dessen Technik mir gefällt – das klingt alles sehr plausibel."

Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im März 2023

