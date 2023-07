Geschwisterliebe: So süß kuscheln Sarafina Wollnys Kids

Sie schwelgen im absoluten Familienglück! Sarafina (28) und Peter Wollny (30) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Gerade erst begrüßten sie ihr drittes Kind auf der Welt. Ihr süßes Töchterchen hört auf den Namen Hope Angel Silvia. Auf Social Media teilte die junge Familie bereits das erste gemeinsame Foto. Und auch ihre beiden Zwillinge Emory und Casey scheinen in ihrer Rolle als große Brüder richtig aufzugehen. Mit zuckersüßen Schnappschüssen schwärmt Sarafina von der Geschwisterliebe ihrer Kids.

In ihrer Instagram-Story schreibt die dreifache Mutter zu den Bildern: "So schön zu sehen, wie stolz ihr auf eure Schwester seid. Wie ihr sie morgens aus dem Bett schon ruft. Ihr seid so unglaublich tolle große Brüder." Ihre Vernarrtheit bringt sie mit zwei Herzen und zusätzlichen Herzaugen-Emojis zum Ausdruck. Die zwei Fotos zeigen ihre Jungs beim gemeinsamen Kuscheln mit dem jüngsten Wollny-Nachwuchs. Die beiden scheinen ihre Zeit mit Hope sichtlich zu genießen. Tiefenentspannt liegen sie neben der Kleinen, während sie einen beschützenden Arm um sie legen.

Auch Oma Silvia (58) teilte ein Bild ihrer Enkelin. Den besagten Schnappschuss postete sie auf ihrem Instagram-Profil. Dieser zeigte Hope Angel Silvia, wie sie rundum zufrieden vor sich hin schlummert. "Ich hab natürlich direkt einen Spitznamen für die kleine Maus entdeckt, was meint ihr, welcher das ist?", fragte die 58-Jährige daraufhin ihre Follower.

Kinder von Sarafina und Peter Wollny

Sarafina Wollny im Oktober 2020

Hope Angel Silvia Wollny, Sarafina Wollnys Baby

