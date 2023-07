Großer Klunker: Das kostet Molly-Mae Hagues Verlobungsring!

Molly-Mae Hague (24) trägt ein ganz schönes Vermögen am Finger! Die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury hatten sich 2019 bei Love Island UK kennen und lieben gelernt. Seit Januar dieses Jahres sind die beiden sogar Eltern eines kleinen Mädchens. Nun setzen sie ihrer Beziehung die Krone auf: Vor wenigen Tagen hielt der Profiboxer um die Hand seiner Liebsten an – und sie sagte Ja. Für Molly-Maes Verlobungsring scheute Tommy wohl keine Kosten!

Im Netz teilte die frisch Verlobte einige Fotos ihres Heiratsantrags, auf denen ihr Klunker an ihrer Hand blitzt. Schmuckexpertin Laura Taylor äußerte sich daraufhin gegenüber The Sun zu dem Fünf-Karat-Diamanten: "Was den Wert des Rings angeht, so würde ich ihn auf über 600.000 Pfund [ca. 700.000 Euro] schätzen." Sollte Tommy selbst an dem Design beteiligt gewesen sein, könnte der Verlobungsring sogar einen Wert von bis zu 1,2 Millionen Euro haben.

In ihrer Instagram-Story verrät Molly-Mae ihren Fans außerdem auch weitere Details ihres Antrages. Tommy habe so getan, als ob die zwei zu einem PR-Event eingeladen wurden: "Gefälschte Einladungen, gefälschte E-Mails, Notizen im Hotelzimmer von der Firma, alle haben so gut mitgespielt." Mit dem Heiratsantrag habe die 24-Jährige überhaupt nicht gerechnet: "Ich habe noch nie erlebt, dass eine Überraschung so gut gelungen ist. Ich wurde komplett ausgetrickst."

Molly-Mae Hague im Mai 2023

Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

