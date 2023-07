Nutzten die Kardashians Tod von Tristans Mama für Show aus?

Harte Vorwürfe gegen die Kardashians! Die Großfamilie gehört zu den bekanntesten auf der ganzen Welt. Mit ihrer Show The Kardashians locken sie ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. In der Sendung thematisierten Kris Jenner (67), Khloé Kardashian (39) und Co. zuletzt auch den Tod von Tristan Thompsons (32) Mutter Andrea – und wie sehr sie dem Basketballer und seiner Familie in dieser Zeit beigestanden hatten. Das kommt aber nicht nur gut an: Tristans Bruder ist offenbar richtig sauer auf die Kardashians!

In seiner Instagram-Story reagierte Dishawn Thompson am Freitag auf die neue Folge der Sendung. "Tod für eine Geschichte", schrieb er dort zunächst und ergänzte anschließend: "Glaubt nicht alles, was ihr seht oder auf Social Media lest. 95 Prozent sind gelogen!" Damit scheint der Musiker auf die Geschehnisse in der Show anzuspielen.

Khloé und Co. hatten in der Serie betont, wie nah sie der Mutter von Tristan gestanden hatten. Trotz all seiner Fehltritte hatte die Unternehmerin ihrem Ex nach Andreas Tod beigestanden – und war sogar mit ihm zu der Beerdigung gegangen. In "The Kardashians" bedankte sich der Basketballer zuletzt für die Anteilnahme und Unterstützung der Familie.

