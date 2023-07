Tristan Thompson gratuliert Söhnchen Tatum zum Geburtstag

Tristan Thompson (32) feiert seinen Sohn! Der Basketballstar und seine Ex Khloé Kardashian (39) sind die gemeinsamen Eltern von Töchterchen True (5). Im vergangenen Jahr begrüßten sie dann ein weiteres Kind per Leihmutter auf der Welt: Ihren Sohn Tatum! Derzeit sind Tristan und Khloé kein Paar mehr, doch kümmern sich beide weiterhin liebevoll um ihre zwei Kinder. Jetzt gratuliert der NBA-Star Söhnchen Tatum zum Geburtstag!

Auf Instagram teilt Tristan niedliche Schnappschüsse von sich und seinem Sohn, den er liebevoll auf dem Arm trägt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn! Du bist eine Erinnerung daran, was das Leben für mich bedeutet. Du hast mich gelehrt, dass jeder Verlust eine Lektion ist, und du bist mein Geschenk", schwärmt der 32-Jährige. Offenbar versucht Tristan wegen seines Sohnes, ein besserer Mensch zu werden: "Die Fehler auf dem Weg sind Lektionen, keine Misserfolge. Es gibt kein Verfallsdatum, wenn man sich neu erfinden will."

Auch Tatums Mama Khloé widmete ihrem kleinen Schatz einen niedlichen Geburtstagspost. "Ich bin so stolz, deine Mami zu sein. Ich bin so stolz auf die Liebe und das Lachen, das wir in unserem Haus haben. [...] Du erhellst jeden einzelnen Raum", schrieb die The Kardashians-Bekanntheit zu den ersten Fotos, die sie von ihrem Sohnemann geteilt hatte.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Söhnchen Tatum

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinem Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Sohn Tatum

