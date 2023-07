Nach Autounfall: Sasha will endlich den Führerschein machen

Jetzt aber wirklich! Als Jugendlicher baute der Pop-Sänger Sasha (51) betrunken mit dem Auto seiner Mama einen Unfall. Seitdem traute sich der werdende Zweifachpapa nicht mehr hinters Steuer. Seine schwangere Partnerin und Managerin Julia Röntgen übernimmt daher immer das Fahren – aber damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Sasha will sein Auto-Trauma nun für immer überwinden und den Führerschein machen.

"Es ist ja nicht so, dass ich den Führerschein nicht will. Da hat sich nur über die Jahre ein kleines Trauma entwickelt", gibt der "If You Believe"- Sänger gegenüber Die Zeit offen zu. "Wenn ich mich heute zum Test in unserer Einfahrt hinters Steuer setze, kriege ich feuchte Hände“, fügte er hinzu. Eigentlich wollte der ehemalige The Masked Singer-Kandidat seinen Führerschein schon vor der Geburt seines ersten Sohnes machen.

Vor ungefähr fünf Jahren setzte sich Sasha nach dem Unfall zum ersten Mal wieder ins Auto auf den Fahrerplatz. "Es ist fünf Jahre her, dass ich zuletzt hinterm Steuer saß und so tat, als würde ich fahren. Sofort war wieder diese Nervosität da", beschrieb der 51-Jährige seine damalige Gefühlslage in einem Interview gegenüber Bild.

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen und seinem Sohn Otto

Instagram / sasha.music Sasha und seine Frau Julia im August 2020 in Hamburg

Mischa Lorenz Sasha, ehemaliger "The Voice Kids"-Coach

