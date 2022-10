Betrunken am Steuer: Sasha baute als Teenie einen Autounfall

Sasha (50) machte in seiner Jugend einen Fehler. Vor rund 25 Jahren gelang dem Sänger der musikalische Durchbruch. Heute führt der ehemalige The Masked Singer-Kandidat neben seiner Karriere ein glückliches Familienleben: Gemeinsam mit seiner Frau Julia und ihrem gemeinsamen Sohn lebt er in Hamburg. Ein Trauma aus seiner Jugend begleitet den Schauspieler jedoch noch heute und schränkt ihn in seinem Alltag ein: Sasha hatte in jungen Jahren betrunken einen Autounfall.

Im Interview mit Bild erzählt der 50-Jährige, dass er keinen Führerschein hat. Grund dafür ist ein Unfall, den er als Teenie baute. "Es ist fünf Jahre her, dass ich zuletzt hinterm Steuer saß und so tat, als würde ich fahren. Sofort war da wieder diese Nervosität da. Die habe ich seit meinem 17. Lebensjahr, als ich den Autounfall mit dem Auto meiner Mutter hatte – betrunken und ohne Führerschein. Seitdem habe ich ein Fahr-Trauma", gibt Sasha preis. Darum müsse seine Frau immer fahren.

Im Endeffekt scheint damals aber alles noch mal gut gegangen zu sein: "Erst heute weiß ich, wie viel Glück ich hatte", führt Sasha weiter aus. Trotzdem wolle er das Projekt Führerschein bald angehen – vor allem, um seine Partnerin im Alltag zu entlasten.

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Familie

Mischa Lorenz Sasha, ehemaliger "The Voice Kids"-Coach

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen und seinem Sohn Otto

