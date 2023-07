Russell Crowe erinnert sich an Treffen mit Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor hinterlässt eine große Lücke. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass die Sängerin im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Ihre Familie hatte bereits in einem rührenden Statement Abschied genommen. Nach und nach meldeten sich auch immer mehr Promis zum Verlust der "Nothing Compares 2 U"-Interpretin zu Wort. Russell Crowe (59) erinnert sich nun an seine besondere Begegnung mit ihr.

In seinem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X blickt der Schauspieler auf ein Treffen mit Sinéad in einem Dubliner Pub zurück: "Sie kam mit uns zurück an den Tisch, setzte sich in die Kälte und bestellte einen heißen Tee. In einem Gespräch ohne Grenzen sprachen wir über die jüngste Hitzewelle in Dublin, die Lokalpolitik und die amerikanische Politik." Sowohl er als auch seine Freunde seien von der Musikerin begeistert gewesen: "Wir saßen da, wir vier, und sagten alle dasselbe: 'Was für eine erstaunliche Frau. Friede sei mit deinem mutigen Herzen, Sinéad (✝56).' [...] Ich hatte die Gelegenheit, ihr zu sagen, dass sie eine Heldin für mich ist."

Neben Russell teilten auch andere Stars ihre Erinnerungen an die Irin. "Ich liebte sie, ihre Musik, ihr Leben. Sie war ein Opfer von Kindesmissbrauch und eine große Verfechterin der Veränderung von unfairen und ungerechten drakonischen Gesetzen, an deren Änderung sie in Irland beteiligt war", schrieb zum Beispiel Jamie Lee Curtis (64) auf Instagram.

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

Getty Images Russell Crowe im Januar 2023 in Melbourne

Getty Images Die Sängerin Sinéad O'Connor

