Bringt Britney Spears bald Song mit Sänger Zayn Malik raus?

Diese Kollaboration wäre wohl eine ziemlich große Überraschung! Britney Spears (41) sorgte lange Zeit eher mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen als mit ihrer Musik. Vor einigen Tagen durften sich ihre Fans aber ganz unerwartet über einen neuen Song mit Will.i.am (48) freuen. Ob Britney sich jetzt wieder mehr auf ihre Musik konzentriert? Es scheint nämlich so, als ob sie auch an einem Lied mit dem ehemaligen One Direction-Star Zayn Malik (30) arbeitet!

Auf Instagram teilt der Musiker kürzlich ein Foto, auf dem er oberkörperfrei an einem roten Klavier sitzt und musiziert. Britney teilt den Schnappschuss daraufhin auch auf ihrem Profil und schreibt darunter: "Ich habe noch nie auf Rot gespielt!" Zuvor deutete die "Toxic"-Interpretin bereits in ihrer Story an, dass sie an einem neuen Projekt arbeite. Handelt es sich dabei etwa um einen Song mit Zayn?

Ob ein Lied mit dem einstigen One-Direction-Mitglied wohl besser bei ihren Fans ankommen würde als ihr Song mit Will.i.am? Denn "Mind Your Business" schien einigen überhaupt nicht zu gefallen. "Der Song ist so schlecht. Klingt wie ein schlechtes Demo" und "Das hätte nie passieren dürfen", lauteten nur zwei Kommentare von unbegeisterten Usern im Netz.

Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de