Nach dem Autobrand: Vicky Pattison meldet sich bei den Fans

Vicky Pattison (35) lässt sich nicht runterziehen. Am Samstag war die TV-Persönlichkeit gemeinsam mit ihrem Verlobten Ercan Ramadan in einem Uber unterwegs gewesen, als die Motorkontrollleuchte plötzlich Alarm schlug. Glücklicherweise entschieden die beiden Turteltäubchen daraufhin, das Auto zu verlassen und Schutz zu suchen, denn nur wenig später ging das Fahrzeug in Flammen auf. Jetzt meldet sich Vicky mit einem Update bei ihren Fans.

"Nach unserer erschreckenden Begegnung mit dem Tod wären die meisten Menschen umgekehrt und nach Hause gegangen... Aber nicht dieses Paar, nein", schreibt die Brünette unter eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie und Ercan in einem Restaurant zu sehen sind. Außerdem witzelt Vicky: "Ich hatte mich fertig gemacht, also bekam ich einen Pornostar-Martini." Des Weiteren habe die Beauty inzwischen eine Entschuldigung von Uber erhalten.

Am Samstag hatte sich die 35-Jährige kurz nach dem Vorfall bei ihren Followern gemeldet und die Situation geschildert: "Wir fuhren gerade mit diesem Uber und Ercan sah, dass die Motorkontrollleuchte an war und dann begann das Auto ein wirklich schreckliches Geräusch zu machen." Nachdem die beiden das Fahrzeug verlassen hatte, fing es Feuer.

