Glück im Unglück: Vicky Pattisons Uber steht in Flammen

Vicky Pattison (35) rettete sich in letzter Sekunde! Eigentlich könnte die britische TV-Persönlichkeit gerade wohl kaum glücklicher sein: Im vergangenen Jahr hielt ihr Freund Ercan Ramadan im gemeinsamen Dubai-Urlaub um ihre Hand an. Darüber freute sich die Beauty sogar so sehr, dass sie eine große Verlobungsparty schmiss. Jetzt durchlebten die Turteltäubchen jedoch einen wahren Schockmoment: Denn ihr Uber ging in Flammen auf!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 35-Jährige sichtlich geschockt zu Wort: "Wir fuhren gerade mit diesem Uber und Ercan sah, dass die Motorkontrollleuchte an war und dann begann das Auto ein wirklich schreckliches Geräusch zu machen." Anschließend habe der Fahrer das Auto angehalten und sie seien ausgestiegen. "Und dann hat es plötzlich Feuer gefangen. Es ist einfach in Flammen aufgegangen und das ganze Auto ist explodiert", fügt Vicky hinzu.

Glücklicherweise schaffte es Vicky unversehrt bis zu einem Restaurant. Von dort aus meldete sie sich bei ihren Fans und gab Entwarnung. Dennoch ist der Star mächtig wütend: "Vielen Dank an Uber, dass sie mir 60,00 Euro für das Privileg berechnet haben, fast gegrillt zu werden."

Instagram / vickypattison Vicky Pattisons Auto

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Realitystar

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und ihr Verlobter Ercan Ramadan

