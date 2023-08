Sturm auf Kapitol: Ex-US-Präsident Donald Trump angeklagt

Donald Trump (77) hat die nächste Klage am Hals! Erst im März dieses Jahres wurde der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angeklagt. Vor der Wahl 2016 soll er der Pornodarstellerin Stormy Daniels (44) über seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar, umgerechnet 120.000 Euro, gezahlt haben. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt wird. Doch nun muss sich Trump in einem weiteren Fall vor Gericht verantworten!

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde der gebürtige New Yorker im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Stürmung des Kapitols im Januar 2023 angeklagt. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, werden ihm vier Anklagepunkte zur Last gelegt. Am Donnerstag soll er um 16 Uhr Ortszeit, also um 22 Uhr deutscher Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington D.C. erscheinen. Eine Stellungnahme gibt es seinerseits noch nicht.

Trump soll seine Anhänger dazu angestiftet haben, am 6. Januar 2021 den Sitz des Kongresses zu stürmen. Damit sollte der Wahlsieg des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (80) verhindert werden. Trump hatte diese Anschuldigungen allerdings zurückgewiesen.

