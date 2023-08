Fangirl: Flippte Herzogin Meghan wegen Victoria Beckham aus?

Sie war ganz außer sich! Victoria (49) und David Beckham (48) waren viele Jahre eng mit Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) befreundet. Im Mai 2018 wurden die Designerin und der einstige Fußballstar sogar zur Hochzeit der Royal-Aussteiger eingeladen. Da die Beckhams angeblich Geschichten des Paares an die Presse verkauft haben sollen, steht es um ihre Freundschaft schon länger nicht mehr gut. Dabei war Meghan vor einigen Jahren offenbar noch ein echtes Fangirl von Victoria!

Lizzie Cundy gehörte damals zu den engsten Vertrauten der Herzogin von Sussex. Wie Mirror berichtet, soll die TV-Persönlichkeit nun über eine Begegnung von Meghan und Victoria im Jahr 2023 ausgepackt haben – und bei der soll die einstige Suits-Schauspielerin komplett durchgedreht sein. "Als ich Meghan das zweite Mal sah, war Victoria auf der Veranstaltung und ich habe noch nie jemanden so quietschen gehört", erklärte Lizzie und fügte hinzu: "Meghan war so begeistert. Sie sagte: 'Oh mein Gott, das ist Victoria Beckham!'"

Erst vor wenigen Tagen behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail, dass Meghan und der jüngste Sohn von König Charles III. (74) mit den Beckhams seit über einem Jahr nicht mehr dicke seien. Nachdem Harry schwere Vorwürfe gegen das Paar erhob, seien David und Victoria extrem sauer gewesen. Eine Versöhnung sei laut dem Informanten daher "unwahrscheinlich".

Getty Images David und Victoria Beckham in London im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

