Kelly Osbourne zeigt ihren After-Baby-Body im Glitzerkleid

Kelly Osbourne (38) ist stolz auf ihren Body! Die Tochter von Ozzy (74) und Sharon Osbourne (70) überraschte ihre Fans vergangenes Jahr mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Sid Wilson (46) erwarteten ihr allererstes Baby. Ende 2022 durften die beiden dann einen kleinen Jungen namens Sidney auf der Welt begrüßen. Schon wenige Wochen nach der Geburt war die US-Amerikanerin wieder in Topform. Und wie wohl sich Kelly in ihrem After-Baby-Body fühlt, zeigt sie nun mit neuen Schnappschüssen!

Auf Instagram teilt die 38-Jährige zwei Fotos, die sie hinter den Kulissen bei der US-Version von The Masked Singer zeigen. Ihren fitten Körper setzt sie dabei in einem langen Abendkleid, das mit zahlreichen Glitzersteinen besetzt ist, in Szene. Ihren Look vervollständigt sie mit einer großen Glitzerschleife, die an ihrem Pferdeschwanz befestigt ist.

Ihren Sohn hält Kelly bisher so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Zwar teilt sie hin und wieder Schnappschüsse ihres Nachwuchses, doch darauf macht sie stets sein Gesicht unkenntlich. Im Juni postete sie aber erstmals ein Foto auf Instagram, auf dem ihr Baby komplett zu sehen ist: In ein Fledermaus-Kostüm gehüllt, schaut der kleine Sidney darauf verduzt in die Kamera.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn und Bruder Jack

