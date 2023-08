Kyle Richards und Morgan Wade sind "eindeutig zusammen"!

Wird jetzt aus einer Spekulation Gewissheit? Anfang Juli waren erste Gerüchte aufgekommen, dass es in der Ehe von Kyle Richards und Mauricio Umansky kriseln soll. Grund dafür soll eine angebliche Affäre von Kyle mit der Country-Sängerin Morgan Wade (28) sein. Und die Vermutungen häufen sich, denn die beiden werden immer wieder zusammen gesehen – so wie jetzt auch wieder: Kyle und Morgan sollen nun ganz offiziell ein Paar sein!

Das berichtet zumindest nun Reality-TV-Star Brandon Branch in seiner Instagram-Story. "Ich habe gerade wieder Kyle und ihre Freundin Morgan getroffen und mit ihnen gesprochen, und sie waren sehr nett. Sie sind eindeutig zusammen, eindeutig", verrät die US-amerikanische TV-Bekanntheit. In seinen Augen sind die beiden "definitiv ein Paar".

Bisher haben sich weder Kyle noch Morgan zu den ganzen Spekulationen um eine mögliche Liebelei geäußert. Kürzlich gab die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit aber ein paar Einblicke in ihr Beziehungsleben. So stellte sie gegenüber einem Paparazzo klar, dass sie kein Single-Leben führe und mit Morgan "sehr gut befreundet" sei.

Getty Images Unternehmer Mauricio Umansky und Reality-TV-Star Kyle Richards

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Getty Images Kyle Richards, Reality-TV-Star

