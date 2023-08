Will Tom Cruise Romanze mit Sofia Vergara aufleben lassen?

Sofia Vergara (51) hat wohl einen Verehrer – und das schon seit langer Zeit! Die Schauspielerin teilte kürzlich mit, dass sie und ihr Noch-Mann Joe Manganiello (46) nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Vor ihrer Beziehung zu dem Magic Mike-Star hatte die Kolumbianerin eine Liebelei mit Tom Cruise (61), die aber nur von kurzer Dauer war. Aber nun, wo Sofia wieder Single ist, möchte Tom offenbar eine zweite Chance!

Wie ein Insider gegenüber Heat erklärt, waren der 61-Jährige und die Modern Family-Bekanntheit 2005 einige Monate liiert. "Sofia hat damals nicht wirklich signalisiert, dass sie etwas Langfristiges will, also ist es ganz freundschaftlich auseinandergegangen und sie sind Freunde geblieben", meint die Quelle. Danach hatte der Mission: Impossible-Star Katie Holmes (44) geheiratet, von der er sich 2012 scheiden ließ. Doch auch nach all dieser Zeit scheint er noch Gefühle für Sofia zu haben: "Es hat Tom immer sehr zugesetzt, dass er Sofia verlassen und sich für Katie entschieden hat."

Es könnte jedoch sein, dass Sofia damals aus anderen Gründen keine Beziehung mit Tom wollte. Wie der Biograf Andrew Morton in "Tom Cruise: An Authorized Biography" beschrieb, habe sein Scientology-Glaube ihr Angst eingejagt. Als sie ihn dann zur Scientology-Zentrale begleiten sollte, habe sie ihn versetzt und die Romanze schließlich beendet.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Sofia Vergara im August 2022

Getty Images Tom Cruise im Februar 2023

